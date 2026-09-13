В Вологде задержали 31 подростка после кражи продуктов из супермаркета

В Вологде полицейские задержали 31 подростка в возрасте от 9 до 16 лет после кражи продуктов из супермаркета на улице Петина. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.

По данным полиции, группа подростков зашла в магазин, забрала шоколад, йогурты и фрукты и убежала. Всех участников инцидента оперативно установили и доставили в отдел полиции, где их опросили в присутствии законных представителей.

Среди задержанных оказался несовершеннолетний администратор группы в одной из соцсетей, где было размещено объявление о сборе подростков. По их словам, изначально они планировали погулять по городу, а идея забрать продукты появилась уже по дороге.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и сумму ущерба, после чего даст правовую оценку действиям подростков. Начальник УМВД по Вологодской области Павел Серов взял разбирательство на личный контроль.

Карина Дроздецкая