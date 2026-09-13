Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Неизвестный ударил ножом девушку у метро «Проспект Большевиков»

Неизвестный мужчина напал на девушку возле станции метро «Проспект Большевиков» в Петербурге. Он ударил ее ножом и скрылся, сообщает издание «Фонтанка».

Девушку госпитализировали с колото-резаной раной

Девушку госпитализировали с колото-резаной раной

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Девушку госпитализировали с колото-резаной раной

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Нападение произошло около 14:00 12 сентября на улице Коллонтай. Девушка сидела на лавочке с подругой, когда к ней подошел мужчина и без слов нанес удар ножом.

Подруга пострадавшей вызвала скорую помощь и попыталась привлечь внимание прохожих, однако задержать нападавшего не удалось. Одна из очевидцев сняла мужчину на видео.

Девушку госпитализировали с колото-резаной раной. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, нападавшего разыскивают.

Карина Дроздецкая

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд