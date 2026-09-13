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В Петербурге задержали бывшую сотрудницу ювелирного магазина после кражи из сейфа

В Калининском районе Петербурга задержали 25-летнюю бывшую сотрудницу ювелирного магазина, подозреваемую в краже 578,5 тыс. рублей из сейфа компании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Против женщины возбуждено уголовное дело

Против женщины возбуждено уголовное дело

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Против женщины возбуждено уголовное дело

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, о пропаже денег 18 августа заявила 30-летняя управляющая магазина на Гражданском проспекте, 41. Полицейские установили, что к краже может быть причастна бывшая продавец торговой точки.

12 сентября оперативники уголовного розыска задержали подозреваемую у дома №79 на Северном проспекте. Против нее возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере). Расследование продолжается.

Карина Дроздецкая

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