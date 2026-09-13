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Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в Петербург вернется солнце

Дождливую погоду в Петербурге во вторник, 15 сентября, сменит солнце. При этом уже в четверг, 17 сентября, в город вернутся дожди, сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Начало рабочей недели в регионе будет преимущественно сухим

Начало рабочей недели в регионе будет преимущественно сухим

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Начало рабочей недели в регионе будет преимущественно сухим

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

По прогнозу господина Колесова, начало недели в регионе будет преимущественно сухим. Больше всего солнца ожидается во вторник, а в среду сохранится сухая погода, хотя облачность начнет увеличиваться из-за приближения нового циклона с Атлантики.

Температура в течение недели существенно меняться не будет и днем может достигать +17 градусов. Ночью 14 и 17 сентября воздух остынет до +6…+8 градусов. В Ленинградской области местами температура опустится до +1…+3 градусов.

С четверга осадки вернутся из-за циклона, который подойдет с запада.

Карина Дроздецкая

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