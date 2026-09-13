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Североатлантический циклон принесет в Петербург новые дожди

В Петербурге в воскресенье, 13 сентября, ожидаются дожди, которые принесут 2–7 мм осадков. Это небольшое количество осадков, однако оно продолжит пополнять сентябрьскую «копилку» дождей, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Воздух прогреется до +15…+17 градусов

Воздух прогреется до +15…+17 градусов

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Воздух прогреется до +15…+17 градусов

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В последний выходной день Северная столица окажется под влиянием периферии североатлантического циклона. В городе будет преимущественно облачно. Воздух прогреется до +15…+17 градусов, в Ленинградской области — до +13…+18. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с, атмосферное давление составит около 759 мм рт. ст.

В понедельник, по прогнозам синоптика, дожди в регионе продолжатся, днем они будут небольшими. Ночью в Петербурге ожидается +10…+12 градусов, днем — +16…+18.

Ранее «Ъ Северо-сообщал», что осень в Петербурге будет теплее нормы и дождливее прошлогодней. По количеству осадков сезон в Санкт-Петербурге в целом ожидается близким к климатической норме. Небольшое превышение возможно в ноябре — как относительно многолетних показателей, так и среднего уровня за последнее десятилетие.

Карина Дроздецкая

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