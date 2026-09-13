Североатлантический циклон принесет в Петербург новые дожди

В Петербурге в воскресенье, 13 сентября, ожидаются дожди, которые принесут 2–7 мм осадков. Это небольшое количество осадков, однако оно продолжит пополнять сентябрьскую «копилку» дождей, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воздух прогреется до +15…+17 градусов

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Воздух прогреется до +15…+17 градусов

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В последний выходной день Северная столица окажется под влиянием периферии североатлантического циклона. В городе будет преимущественно облачно. Воздух прогреется до +15…+17 градусов, в Ленинградской области — до +13…+18. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с, атмосферное давление составит около 759 мм рт. ст.

В понедельник, по прогнозам синоптика, дожди в регионе продолжатся, днем они будут небольшими. Ночью в Петербурге ожидается +10…+12 градусов, днем — +16…+18.

Ранее «Ъ Северо-сообщал», что осень в Петербурге будет теплее нормы и дождливее прошлогодней. По количеству осадков сезон в Санкт-Петербурге в целом ожидается близким к климатической норме. Небольшое превышение возможно в ноябре — как относительно многолетних показателей, так и среднего уровня за последнее десятилетие.

Карина Дроздецкая