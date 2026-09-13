Семак заявил о спорных решениях судьи в матче «Зенита» с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал ряд решений арбитра в матче восьмого тура РПЛ с «Локомотивом». Петербургская команда победила со счетом 2:1, после игры тренер заявил о нескольких спорных эпизодах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Господин Семак отметил, что окончательную оценку действиям судьи должны дать профильные комиссии

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Господин Семак отметил, что окончательную оценку действиям судьи должны дать профильные комиссии

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Господин Семак отметил, что окончательную оценку действиям судьи должны дать профильные комиссии. В частности, он обратил внимание на возможный пенальти в начале встречи, эпизод перед голом «Зенита» и желтую карточку Нуралы Алипа.

«Сегодня [матч проходил 12 сентября.— «Ъ»] было достаточно спорных моментов, с которыми, естественно, будут разбираться уже соответствующие инстанции»,— сказал господин Семак, слова которого приводит официальный сайт «Зенита».

После восьми туров «Зенит» занимает четвертое место в таблице РПЛ с 15 очками. «Локомотив» идет 13-м, набрав шесть очков.

Карина Дроздецкая