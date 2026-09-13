Главные новости к утру 13 сентября
После атаки БПЛА на Нижнекамск начался пожар на предприятии
Два человека погибли при атаке БПЛА на Нижнекамск, еще шестеро — пострадали. Повреждены промышленные и гражданские объекты, на одном из предприятий начался пожар.
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10 августа 2026 года Нижнекамск уже подвергался массированной атаке беспилотников: по данным властей, удары пришлись по промышленным и гражданским объектам, погибли 12 человек, еще 39 пострадали. В республике объявляли траур, а в город направили дополнительные бригады медиков из Набережных Челнов.
Таким образом, нынешняя атака произошла на фоне предыдущего удара по объектам обоих типов в том же городе. По данным СКР, после атаки 10 августа было возбуждено дело о теракте.