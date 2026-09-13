Главные новости к утру 13 сентября

Два человека погибли при атаке БПЛА на Нижнекамск, еще шестеро — пострадали. Повреждены промышленные и гражданские объекты, на одном из предприятий начался пожар.

Зять президента США Джаред Кушнер сообщил, что в соглашении об урегулировании конфликта между Россией и Украиной согласованы все пункты, за исключением вопроса территорий.

Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла белорусскую спортсменку Арину Соболенко и стала чемпионкой US Open.

OpenAI отложила выход на IPO из-за вопросов безопасности.