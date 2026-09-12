Ушаков: поездка Путина на саммит G20 пока не обсуждалась

Вопрос поездки президента России Владимира Путина на саммит G20 в США еще не обсуждался, заявил его помощник Юрий Ушаков. В МИД говорили, что Россию пригласили на мероприятие на высшем уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента России Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Помощник президента России Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Что касается возможности поездки Путина, этот вопрос еще даже не обсуждался у нас»,— сказал господин Ушаков «Известиям».

Саммит G20 запланирован в Майами 14–15 декабря. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что пока не размышлял, звать ли Владимира Путина на мероприятие. В Белом доме говорили, что намерены вернуть объединению его первоначальную миссию — «содействие глобальному экономическому росту и процветанию».

О прошлогоднем саммите G20 — в материале «Ъ» «Двадцатый для девятнадцати».