В ДТП в Архангельской области погибли три ребенка
В числе погибших в аварии с автобусом и лесовозом в Архангельской области были три ребенка, сообщило региональное МВД. В общей сложности жертвами стали 13 человек.
В ведомстве уточнили, что также погибли оба водителя. Восемь пассажиров автобуса были госпитализированы. Движение в месте аварии полностью восстановлено.
ДТП произошло 11 сентября на границе Холмогорского и Приморского округов. Микроавтобус ГАЗель, следовавший по маршруту Северодвинск—Березник, попытался обогнать легковушку и столкнулся со следовавшим во встречном направлении лесовозом Renault. В Архангельской области объявили 12 сентября днем траура.
По предварительным данным регионального минздрава, всего в аварии пострадали 20 человек. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, еще один — в крайне тяжелом.
Эти сведения уточняют картину последствий столкновения: помимо погибших, за медицинской помощью и госпитализацией оказалось заметно больше людей, чем сообщалось ранее о восьми пассажирах автобуса.