В ДТП в Архангельской области погибли три ребенка

В числе погибших в аварии с автобусом и лесовозом в Архангельской области были три ребенка, сообщило региональное МВД. В общей сложности жертвами стали 13 человек.

В ведомстве уточнили, что также погибли оба водителя. Восемь пассажиров автобуса были госпитализированы. Движение в месте аварии полностью восстановлено.

ДТП произошло 11 сентября на границе Холмогорского и Приморского округов. Микроавтобус ГАЗель, следовавший по маршруту Северодвинск—Березник, попытался обогнать легковушку и столкнулся со следовавшим во встречном направлении лесовозом Renault. В Архангельской области объявили 12 сентября днем траура.