В Волосовском районе в ДТП погиб подросток

Полиция Волосовского района проводит проверку по факту ДТП, в котором погиб подросток. Об этом 12 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла накануне вечером на третьем километре автодороги «Извара — Черное». 44-летний водитель автомобиля «Опель Астра», двигавшийся в сторону деревни Черное, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

В салоне находились два подростка. Младший из них от полученных травм скончался на месте. Второго госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Водитель также был госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. В полиции уточнили, что в 2025 году мужчина был лишен водительских прав.

Матвей Николаев