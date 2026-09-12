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В Кировском районе Ленобласти при лобовом столкновении погибли два человека

В Кировском районе Ленинградской области произошло лобовое столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате аварии один человек погиб, трое пострадали, сообщили 12 сентября в «Леноблпожспасе».

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на трассе А-120 в Ленобласти

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на трассе А-120 в Ленобласти

Фото: Леноблпожспас

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на трассе А-120 в Ленобласти

Фото: Леноблпожспас

ДТП произошло на трассе А-120 напротив массива «Грибное». После столкновения движение на участке дороги временно ограничили.

62-летнего водителя микроавтобуса доставили в ЦРБ Шлиссельбурга. Его 67-летний пассажир и 57-летний водитель «Жигулей» были госпитализированы в Волхов.

Пассажир легкового автомобиля скончался на месте.

Матвей Николаев

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