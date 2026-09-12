В Кировском районе Ленобласти при лобовом столкновении погибли два человека
В Кировском районе Ленинградской области произошло лобовое столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате аварии один человек погиб, трое пострадали, сообщили 12 сентября в «Леноблпожспасе».
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на трассе А-120 в Ленобласти
Фото: Леноблпожспас
ДТП произошло на трассе А-120 напротив массива «Грибное». После столкновения движение на участке дороги временно ограничили.
62-летнего водителя микроавтобуса доставили в ЦРБ Шлиссельбурга. Его 67-летний пассажир и 57-летний водитель «Жигулей» были госпитализированы в Волхов.
Пассажир легкового автомобиля скончался на месте.