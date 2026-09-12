Песков: Россия довела свою позицию по западным войскам на Украине

Позиция Владимира Путина о последствиях размещения европейского военного контингента на Украине была доведена до всего мира, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Господин Путин накануне сказал, что ввод европейских военных на Украину будет означать войну с Россией.

«Это не красная линия, это позиция России, причем доведенная до всего мира, в первую очередь до европейцев, в предельно конкретной и понятной манере»,— сказал представитель Кремля «Вестям» (цитата по ТАСС).

Дмитрий Песков неоднократно говорил о неприемлемости размещения европейского военного контингента на Украине. По версии Кремля, Россия проводит СВО, чтобы войска НАТО не присутствовали на Украине. Подготовкой войск занимается «коалиция желающих», сформированная по инициативе Франции и Великобритании в феврале 2025 года. Она объединяет более 30 стран, преимущественно членов НАТО и Евросоюза. В январе 2026-го лидеры этих стран подписали декларацию о намерении развернуть свои силы на украинской территории после заключения мирного соглашения.