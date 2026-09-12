Песков: Россия довела свою позицию по западным войскам на Украине
Позиция Владимира Путина о последствиях размещения европейского военного контингента на Украине была доведена до всего мира, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Господин Путин накануне сказал, что ввод европейских военных на Украину будет означать войну с Россией.
«Это не красная линия, это позиция России, причем доведенная до всего мира, в первую очередь до европейцев, в предельно конкретной и понятной манере»,— сказал представитель Кремля «Вестям» (цитата по ТАСС).
Дмитрий Песков неоднократно говорил о неприемлемости размещения европейского военного контингента на Украине. По версии Кремля, Россия проводит СВО, чтобы войска НАТО не присутствовали на Украине. Подготовкой войск занимается «коалиция желающих», сформированная по инициативе Франции и Великобритании в феврале 2025 года. Она объединяет более 30 стран, преимущественно членов НАТО и Евросоюза. В январе 2026-го лидеры этих стран подписали декларацию о намерении развернуть свои силы на украинской территории после заключения мирного соглашения.
План предполагает размещение сил после вступления в силу мирного соглашения — не на передовой, а для охраны критически важной инфраструктуры, тогда как главной линией сдерживания должна оставаться украинская армия. При этом коалиция может опираться на структуры командования и управления НАТО, а также на общие возможности альянса в разведке, наблюдении и рекогносцировке — именно такое включение европейских подразделений в военную инфраструктуру, связанную с НАТО, по заявлению Путина, означало бы войну с Россией.
Развертывание не выглядит автоматически согласованным всеми участниками. В апреле 2025 года, по данным Bloomberg, отправить войска были готовы лишь 15 из 30 членов коалиции. В январе 2026 года декларация о развертывании французских и британских войск после завершения боевых действий должна была пройти голосование в национальных парламентах. Дополнительным ограничением оставались условия отдельных стран: Франция исключала размещение войск на передовой и их задействование в первый день возможного возобновления боев, а Германия ссылалась на законодательные затруднения.