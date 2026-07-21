Песков: размещение европейского военного контингента на Украине неприемлемо

Кремль считает абсолютно неприемлемым возможное размещение европейского военного контингента на территории Украины. Россия проводит СВО, чтобы этого избежать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Такие действия мы допустить не можем. И, собственно, для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины, специальная военная операция и проводится»,— заявил господин Песков.

Он подчеркнул, что страны Евросоюза строят планы размещения контингентов на территории Украины. «Эти планы якобы готовы. И более того, это станет частью гарантий безопасности для Украины»,— отметил пресс-секретарь.

Осенью в Польше пройдут первые военные учения «коалиции желающих» для отработки действий миротворческих сил на Украине после прекращения боевых действий.

Подробнее — в материале «Ъ» «Потренируются на Польше».