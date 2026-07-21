Песков: Россия проводит СВО, чтобы войска НАТО не присутствовали на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы размещения контингента стран НАТО на территории Украины, назвав их неприемлемыми для РФ. По его словам, такие планы действительно существуют и рассматриваются как часть гарантий безопасности для Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Это не мечта. Это действительно абсолютно реальные планы, которые вынашивают в странах Евросоюза, и вынашивает в том числе в НАТО», — сказал господин Песков, комментируя заявления Европарламента о возможном развертывании европейского военного контингента на Украине.

Он отметил, что Россия не может допустить присутствия войск Североатлантического альянса на украинской территории. «Для того чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины, специальная военная операция и проводится», — отметил пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков также связал эти события с учениями «коалиции желающих» в Польше, которые, по мнению российского руководства, могут быть подготовкой к вводу европейских военных на Украину. Кроме того, господин Песков сообщил, что российские вооружённые силы продолжают наносить удары по судам, задействованным в перевозке вооружений и амуниции для Киева, с целью пресечения поставок оружия