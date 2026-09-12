Путин заявил о нарастании авторитета БРИКС в мире
Президент России Владимир Путин заявил, что перед странами БРИКС открыты широкие перспективы для дальнейшего сотрудничества. По его словам, члены объединения уже укрепляют взаимодействие по всем ключевым направлениям, в том числе в политике и безопасности.
Господин Путин отметил, что партнерство в БРИКС выстраивается на принципах равенства и добрососедства. Страны-участницы учитывают взаимные интересы, а также проявляют уважение к культурно-цивилизационному многообразию, истории и традициям друг друга.
«Поэтому вполне логично, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают»,— сказал Владимир Путин на заседании саммита БРИКС.
Президент России прибыл в Индию 11 сентября. Российский президент встретился с премьером Малайзии и с главой Нового банка развития БРИКС. Основные мероприятия саммита БРИКС проходят 12–13 сентября.
Подробности — в материале «Ъ» «Нью-деликатная дипломатия».
Практический смысл расширения БРИКС — не только в увеличении числа участников, но и в необходимости разделять разные форматы взаимодействия. С 1 января 2024 года к Бразилии, Индии, Китаю, России и ЮАР присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия, а на саммите в Рио-де-Жанейро в июле 2025 года были представлены также 10 партнерских государств. На фоне примерно 30 обращений разных стран о сотрудничестве объединение ограничило ускоренный прием новых членов и разрабатывает для них категорию стран-партнеров.
Влияние БРИКС получает материальную опору через финансовые институты и инфраструктуру расчетов. Новый банк развития, учрежденный в 2014 году, одобрил более 100 проектов свыше чем на $33 млрд, а на саммите в Казани в 2024 году страны договорились обсудить создание BRICS Clear и независимого перестраховочного потенциала — на добровольной основе и в дополнение к существующей финансовой инфраструктуре.
Еще один практический элемент — расчеты в национальных валютах: в 2024 году на рубль и валюты стран БРИКС приходилось 90% расчетов России с государствами объединения. Таким образом, заявленное влияние выражается не только в расширении состава, но и в создании каналов для финансирования проектов и проведения взаимных расчетов.