Путин заявил о нарастании авторитета БРИКС в мире

Президент России Владимир Путин заявил, что перед странами БРИКС открыты широкие перспективы для дальнейшего сотрудничества. По его словам, члены объединения уже укрепляют взаимодействие по всем ключевым направлениям, в том числе в политике и безопасности.

Господин Путин отметил, что партнерство в БРИКС выстраивается на принципах равенства и добрососедства. Страны-участницы учитывают взаимные интересы, а также проявляют уважение к культурно-цивилизационному многообразию, истории и традициям друг друга.

«Поэтому вполне логично, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают»,— сказал Владимир Путин на заседании саммита БРИКС.

Президент России прибыл в Индию 11 сентября. Российский президент встретился с премьером Малайзии и с главой Нового банка развития БРИКС. Основные мероприятия саммита БРИКС проходят 12–13 сентября.

Подробности — в материале «Ъ» «Нью-деликатная дипломатия».