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Смольный назвал сервисы для мониторинга наличия бензина на АЗС Петербурга

Власти Санкт-Петербурга считают достаточным число интернет-сервисов, позволяющих получать информацию о наличии топлива на городских АЗС. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного, передает 78.ru.

В Петербурге водителям рекомендовали несколько сервисов для проверки наличия топлива

В Петербурге водителям рекомендовали несколько сервисов для проверки наличия топлива

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Петербурге водителям рекомендовали несколько сервисов для проверки наличия топлива

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В администрации отметили, что регулярно взаимодействуют с основными операторами топливного рынка Петербурга и отслеживают ситуацию на заправках.

«Имеющихся на текущий момент в интернет-пространстве сервисов, позволяющих жителям города получать актуальную информацию о наличии топлива на АЗС, вполне достаточно для комфортного планирования своего распорядка»,— заявили в Смольном.

Для получения актуальной информации о наличии топлива водителям рекомендовали использовать несколько систем мониторинга. Среди них — сервисы 2ГИС, «Сбера», «Т-Банка», «Альфа-банка» и «Яндекса».

Матвей Николаев

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