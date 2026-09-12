Украинский оппозиционер Шарий снова проиграл суд петербургским изданиям «Фонтанка» и 47news

Санкт-Петербургский городской суд не удовлетворил апелляционную жалобу украинского оппозиционного журналиста и видеоблогера Анатолия Шария по иску к «Фонтанке» и 47news (входят в медиаструктуру «Ажур-Медиа»). Он требовал признать недостоверными публикации о серии громких поджогов покрышек в Петербурге и в других регионах, которые издания связывали с его именем.

В марте блогер проиграл дело о защите чести и достоинства в Куйбышевском районном суде города. Ответчики представили в качестве доказательств переписку господина Шария с консультантом по криптовалютам Петром Луневым, известным как Одиссей. Райсуд постановил, что сведения в статьях не могут порочить его деловую репутацию.

Волна поджогов автомобильных покрышек началась в конце 2023 года в домах и квартирах, где проживали или были зарегистрированы люди, так или иначе связанные с господином Луневым, включая его жену, бабушку и бизнес-партнеров. Ранее Одиссей и Анатолий Шарий вместе пытались запустить проект с криптовалютой.

Украинский оппозиционер свою причастность к поджогам отрицает, а организатором публикаций о нем в СМИ назвал своего оппонента которого обозвал аферистом, «обманувшим сотни тысяч вкладчиков». Он также опубликовал запись, где Петр Лунев якобы обсуждает схему размещения статьи «в желтой западной прессе» с перепечаткой в российской.

Подробности читайте в материале «Из крипты разгорелось пламя»

Андрей Кучеров