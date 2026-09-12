В Архангельской области суточный отпуск бензина на АЗС вырос почти на 100 тонн

Объем суточного отпуска автомобильного бензина на заправках Архангельской области за неделю увеличился почти на 100 тонн. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Архангельской области объем отпуска бензина на АЗС достиг 514 тонн в сутки

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Архангельской области объем отпуска бензина на АЗС достиг 514 тонн в сутки

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По данным мониторинга, на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний объем реализации топлива вырос с 417 тонн в сутки 4 сентября до 514 тонн 10 сентября.

«В Архангельской области отмечается рост объемов реализации автомобильного бензина. По данным мониторинга, за текущую неделю суммарный суточный отпуск топлива на автозаправочных станциях вертикально интегрированных нефтяных компаний увеличился почти на 100 тонн — с 417 тонн 4 сентября до 514 тонн 10 сентября»,— говорится в сообщении.

В поставках топлива участвуют крупнейшие нефтяные компании, работающие в регионе: «РН-Северо-Запад», «Татнефть-АЗС-Запад» и «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт».

Региональные власти также продолжают мониторить работу независимых АЗС. Всего в Архангельской области насчитывается 61 независимая заправка, на 30 из них осуществляется отпуск автомобильного бензина.

Матвей Николаев