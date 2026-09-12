Ушаков: ситуация с Ираном «вызывает трения» в БРИКС

Ситуация вокруг Ирана «вызывает трения» среди некоторых стран БРИКС «в вопросах согласования декларации» объединения, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. О каких странах речь, он не уточнил.

Господин Ушаков рассчитывает, что участники БРИКС договорятся, потому что еще есть время. «Ну, я бы сказал, да, ситуация вокруг Ирана вызывает некоторые трения среди ряда участников. Я думаю, что придем к консенсусу, мне так кажется»,— сказал Юрий Ушаков «Первому каналу».

Новый виток эскалации конфликта между Вашингтоном и Тегераном произошел в начале сентября, когда стороны обменялись ударами по судам и военным базам. Как утверждают источники The New York Times, американская разведка узнала о планах Ирана продолжать конфликт. По данным The Wall Street Journal, в Белом доме допускают продолжение войны до 2029 года.

Подробности — в материале «Ъ» «США прибавляют огонь».