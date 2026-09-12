В Гатчинском округе загорелось сено на площади 80 кв. м
В Гатчинском муниципальном округе Ленинградской области загорелись 59 кип сена. Пожар произошел в поле между деревней Заозерье и поселком Дивенский, сообщили 12 сентября в ГКУ «Леноблпожспас».
Пожар уничтожил 59 кип сена в поле под Гатчиной
Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ
Сообщение о возгорании поступило накануне около 10:00. Сено было сложено в штабель, площадь пожара составила 80 кв. м.
Возгорание ликвидировала дежурная смена 106-й пожарной части окружного отряда «Леноблпожспаса».
Причины и обстоятельства пожара устанавливает отдел надзора и профилактики МЧС Гатчинского муниципального округа.