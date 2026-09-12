Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Гатчинском округе загорелось сено на площади 80 кв. м

В Гатчинском муниципальном округе Ленинградской области загорелись 59 кип сена. Пожар произошел в поле между деревней Заозерье и поселком Дивенский, сообщили 12 сентября в ГКУ «Леноблпожспас».

Пожар уничтожил 59 кип сена в поле под Гатчиной

Пожар уничтожил 59 кип сена в поле под Гатчиной

Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

Пожар уничтожил 59 кип сена в поле под Гатчиной

Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

Сообщение о возгорании поступило накануне около 10:00. Сено было сложено в штабель, площадь пожара составила 80 кв. м.

Возгорание ликвидировала дежурная смена 106-й пожарной части окружного отряда «Леноблпожспаса».

Причины и обстоятельства пожара устанавливает отдел надзора и профилактики МЧС Гатчинского муниципального округа.

Матвей Николаев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд