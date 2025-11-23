Двадцатый для девятнадцати

В ЮАР 22–23 ноября прошел 20-й саммит «Группы двадцати» (G20), который наверняка войдет в историю — правда, скорее со знаком минус. Впервые в саммите не участвовали лидеры сразу трех важнейших государств — России, США и Китая. Из Москвы и Пекина в Йоханнесбург отправились делегации, а вот место Соединенных Штатов пустовало — в первую очередь из-за несоответствия повестки «двадцатки» вроде перехода на зеленую энергетику и борьбы с изменениями климата нарративам администрации Дональда Трампа. Диагноз G20 поставил президент Франции Эмманюэль Макрон: группа, «вероятно, подходит к концу своего цикла» и может «потерять смысл своего существования».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидеры G20 на пленарном заседании

Фото: Marco Longari / Pool / Reuters Лидеры G20 на пленарном заседании

Фото: Marco Longari / Pool / Reuters

Девизом председательства ЮАР в G20 — неформальном клубе, на членов которого приходится около 85% мирового ВВП, 75% глобального экспорта и примерно две трети населения планеты,— были три слова: «Солидарность, Равенство, Устойчивость». При этом сразу стало понятно, что имеется в виду то, к чему надо стремиться. В реалии 2025 года солидарность, равенство и устойчивость вписываются с трудом.

Удар по солидарности в рамках G20 нанесла еще в начале года администрация Дональда Трампа. В феврале новый госсекретарь США Марко Рубио пропустил южноафриканское заседание глав МИДов стран «двадцатки». Такое решение он объяснил тем, что ЮАР якобы использует G20 для распространения политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) — идеологии, которую в США продвигают демократы, а трамписты жестко критикуют. Не устраивает Вашингтон и акцент на проблеме изменения климата — президент Трамп считает это «величайшим обманом в истории». Чуть позднее появилась еще одна причина недовольства американской администрации Южной Африкой: глава Белого дома назвал ЮАР страной, где преследуют и убивают белых фермеров, а их земли конфискуют. Власти республики это категорически отрицают. Президент Сирил Рамафоса на майской встрече с Трампом в Белом доме отмечал, что уровень преступности в его стране действительно высок, но жертвами становятся как белые, так и темнокожие жители.

Однако одним лишь неучастием Трампа в саммите дело не ограничилось: США вообще не были задействованы в его работе. В Йоханнесбург не приехали лидеры еще двух ведущих государств — Китая и России, хотя они прислали высокопоставленные делегации. Первую возглавил премьер Ли Цян, который в ходе своего выступления призывал ускорить реформирование ключевых международных институтов, включая Всемирный банк, Международный валютный фонд и Всемирную торговую организацию (ВТО), а также предупреждал, что «односторонность и протекционизм поднимают голову».

Для Ли Цяна отсутствие американской делегации, судя по всему, было плюсом.

«Неприсутствие США автоматически не делает Китай новым лидером, но создает заметное пространство для того, чтобы он показал себя более стабильным и надежным партнером в деле глобального управления»,— отметила в беседе с «Аль-Джазирой» эксперт по политэкономии из Института исследований развития (IDS, Великобритания) Цзин Гу.

Российской делегацией руководил замглавы администрации президента Максим Орешкин. Перед саммитом в Кремле давали понять, что по-прежнему максимально серьезно относятся к деятельности G20. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что Москва «заинтересована в продолжении работы в рамках "двадцатки"» — формата, который, «безусловно, сохраняет свою значимость для многих стран».

Организаторы встречи решили доказать это на практике: собрать не только собственно членов «двадцатки» (а это 19 самых богатых и крупнейших развивающихся экономик мира плюс ЕС и Африканский союз), но и их партнеров. В Йоханнесбург приехали представители 42 стран.

Такое расширение списка участников вызвало критику тех, кого среди них не было, то есть США. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что за последний год «Группа двадцати» стала скорее «Группой ста».

«Мой ответ — нет, мы не "Группу ста" собрали, а "Группу миллиона"»,— парировал на саммите «Деловой двадцатки», предшествовавшем основному мероприятию, президент Рамафоса. По его словам, только так можно попытаться «создать процветающий, более равный мир, основанный на солидарности».

На другом мероприятии, социальном саммите G20, Сирил Рамафоса также говорил вещи, которые могли прийтись не по душе представителям администрации Трампа. Например, президент рассуждал, что ни географическое положение, ни богатство, ни мощь вооруженных сил отдельной страны не должны определять, кто является хозяином в мире, а на кого можно смотреть свысока.

Ключевой адресат послания в эти дни действительно попытался диктовать свои условия. Во всяком случае, об этом сообщило со ссылкой на источники агентство Bloomberg. Выяснилось, что администрация президента Трампа официально предостерегла ЮАР от попыток принятия совместной итоговой декларации. «Если ЮАР в качестве председателя G20 и выпустит какой-либо документ, он должен быть оформлен исключительно как заявление председателя, чтобы однозначно продемонстрировать отсутствие консенсуса»,— отмечалось в полученном Bloomberg конфиденциальном документе.

Итоговый документ все-таки согласовали и приняли. И произошло это — по инициативе президента ЮАР — в первый день двухдневной встречи, а не в конце, как это обычно бывает. При этом документ называется «Южноафриканский саммит G20: Декларация лидеров», а не «Декларация саммита G20», как было в предыдущие годы.

Неопределенности ситуации добавило то, что под документом нет подписей.

Вначале пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья отчитался, что декларацию приняли единогласно (США, конечно, были не в счет). Местные СМИ также не ставили под сомнение, что консенсус достигнут. Однако позднее МИД Аргентины сообщил: республика (чей лидер Хавьер Милей идеологически крайне близок Дональду Трампу) «не поддержала итоговый документ». Как отметило агентство ТАСС, Аргентина не заблокировала во время голосования декларацию и не проголосовала против нее, просто оставшись при своем особом мнении. «Ситуацию драматизировать не стоит, декларация принята. Она не является обязательной для выполнения, и аргентинская делегация знает это»,— пояснил ТАСС такую двусмысленность гендиректор МИД ЮАР Зане Дангор.

Так или иначе, документ из 122 пунктов был опубликован. Среди прочего там указывается на необходимость соблюдения прав беженцев, развития возобновляемой энергетики, борьбы с опустыниванием и другими последствиями изменения климата, расширения Совбеза ООН, реформы ВТО. «Очень здорово, что удалось достигнуть договоренностей по декларации, которая учитывает очень важные моменты по продовольственной безопасности, по целому ряду других моментов, по устойчивому развитию»,— прокомментировал итоги Максим Орешкин.

Ирония ситуации состоит в том, что 1 декабря бразды правления в G20 перейдут к США. Там же — в гольф-клубе и курортно-гостиничном комплексе Трампа в Майами — в конце следующего года должен состояться саммит. Судя по заявлениям американской стороны, это мероприятие будет серьезно отличаться от йоханнесбургского: не будет ни внешних партнеров, ни множества из нынешних тем для обсуждения.

Вероятно, 2026 год покажет, насколько жизнеспособна G20 в условиях сегодняшних геополитических противоречий между Западом и Глобальным Югом.

Опасения многих присутствовавших в Йоханнесбурге высказал на саммите президент Франции Эмманюэль Макрон. «Мы сталкиваемся с большими трудностями в урегулировании крупных международных кризисов, в том числе вместе с членами G20, которых сегодня здесь нет»,— отметил он. И обратил внимание на то, что страны «двадцатки» «с трудом пытаются достичь общих стандартов в геополитическом пространстве». По словам Макрона, «G20, возможно, подходит к концу цикла» и есть реальный риск того, что это неформальное объединение «потеряет смысл своего существования».

Николай Амелин