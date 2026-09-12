В Нью-Дели готовятся к началу саммита БРИКС

В Нью-Дели ведется подготовка к саммиту лидеров стран БРИКС, который состоится 12–13 сентября. В мероприятии примет участие президент России Владимир Путин. На полях саммита господин Путин также проведет переговоры с премьер-министром Эфиопии Абий Ахмедом и наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном.

Владимир Путин прибыл в Индию 11 сентября. Российский президент встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, а также провел переговоры с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф.

Подробности — в материале «Ъ» «Нью-деликатная дипломатия».