В гараже под Гатчиной нашли лабораторию по производству мефедрона

В гараже в деревне Большие Колпаны Гатчинского района Ленинградской области полиция обнаружила лабораторию по производству мефедрона. Задержан 27-летний житель Всеволожского района, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ленобласти полиция ликвидировала лабораторию по производству мефедрона

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ В Ленобласти полиция ликвидировала лабораторию по производству мефедрона

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В гаражном кооперативе оперативники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков обнаружили пакет с кристаллическим веществом массой около 200 граммов, более 20 кг вязкого вещества, свыше 400 литров прекурсоров, оборудование и инструкцию по изготовлению мефедрона.

При осмотре автомобиля, арендованного задержанным, в багажнике также нашли вещество в полимерных пакетах общей массой более 4 кг. Исследование части изъятого показало, что в одном из свертков находился мефедрон массой 991 грамм.

По данным полиции, наркотик предназначался для дальнейшего сбыта через тайники-закладки.

Следователь ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудил уголовное дело. До избрания меры пресечения мужчина задержан. Полиция устанавливает возможных соучастников и другие обстоятельства противоправной деятельности фигуранта.

Матвей Николаев