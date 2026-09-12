Медведев ознакомился с разработками для борьбы с беспилотниками в Ленобласти

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил Ленинградскую область с рабочим визитом. Инженеры-конструкторы предприятий представили ему разработки для противодействия беспилотникам. Об этом 11 сентября сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев посетил Ленинградскую область с рабочим визитом

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Дмитрий Медведев посетил Ленинградскую область с рабочим визитом

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

На территории пункта управления Ленинградского военного округа прошел смотр комплексных тактических занятий. За ходом тренировки вместе с Дмитрием Медведевым наблюдали заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров, полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, врио командующего войсками ЛенВО Рустам Миннекаев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Занятия стали заключительным этапом подготовки мобильных огневых групп, предназначенных для защиты воздушного пространства Ленинградской области. Во время учений отрабатывались действия МОГ и эшелонированной системы обороны по противодействию беспилотникам, атакующим гражданские объекты.

Матвей Николаев