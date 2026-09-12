Ленинградская область подписала на Балтийском инвестфоруме соглашения на 4 млрд рублей

Ленинградская область подписала соглашения на общую сумму 4 млрд рублей на полях VIII Балтийского регионального инвестиционного форума. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В частности, регион заключил соглашение с компанией «НПО Спецсинтез» о создании производства моющих и дезинфицирующих средств для медицинской, промышленной и социальной сфер.

Объем инвестиций в проект составит почти 1 млрд рублей. Новое производство планируют разместить во Всеволожском районе. Реализация проекта позволит создать 110 новых рабочих мест.

Матвей Николаев