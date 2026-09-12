В Петербурге 12 сентября ожидаются небольшие дожди и до +16 градусов

В Санкт-Петербурге в субботу, 12 сентября, воздух прогреется до +16 градусов. Местами в городе ожидаются небольшие дожди, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербург в субботу будет находиться под влиянием северной периферии антициклона

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Петербург в субботу будет находиться под влиянием северной периферии антициклона

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По словам синоптика, Северная столица будет находиться под влиянием северной периферии антициклона. В городе ожидается облачная с прояснениями погода, а осадки ограничат дневной прогрев.

В Петербурге температура воздуха составит +14…+16 градусов, в Ленинградской области — +12…+17 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, что немного выше нормы.

В ночь на воскресенье температура опустится до +9…+11 градусов. Днем 13 сентября ожидаются кратковременные дожди, воздух прогреется до +14…+16 градусов.

Матвей Николаев