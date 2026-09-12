Четыре жителя Белгородской области находятся в тяжелом состоянии после атак ВСУ

За сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали 14 человек, в их числе — четыре ребенка, сообщил врио губернатора области Александр Шуваев. Четверо пострадавших остаются в больницах в тяжелом состоянии.

«Врачи прилагают все усилия для их спасения... При необходимости будем направлять их в федеральные клиники»,— уточнил господин Шуваев.

11 сентября в белгородском поселке Октябрьский FPV-дрон ударил по автомобилю. Погибла женщина, еще три человека получили ранения. Еще два мирных жителя пострадали при атаке БПЛА в поселке Борисовка, пятеро — в селе Ржевка.