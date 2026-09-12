Три человека ранены при атаках дронов в Белгородской области

Ночью в поселке Борисовка Белгородской области FPV-дрон ударил по автомобилю. Пострадали два человека, сообщил оперативный штаб региона.

Как уточнили в оперштабе, один мужчина получил осколочные ранения спины, другой — акубаротравму. Лечение они будут проходить амбулаторно.

Еще один автомобиль атакован ранним утром, сообщил оперштаб. Пострадала женщина — у нее ампутирована рука и множественные осколочные ранения. Автомобиль полностью сгорел.