Двое детей и трое взрослых пострадали при ударе дрона в Белгородской области

Составлено ИИ-Ассистентъ

Удары дронов по движущимся машинам в Белгородской области фиксировались неоднократно. В июне 2024 года беспилотник поразил автомобиль в Шебекино, в апреле 2025 года были атакованы две гражданские машины в Грайворонском округе, а в 2025–2026 годах сообщалось об ударах по автомобилям в Борисовском районе, Волоконовском и Грайворонском округах, а также в других населенных пунктах области. Это означает, что опасность возникает непосредственно во время поездки по дороге, а не только у стационарных объектов.

После удара по пассажирской «Газели» с работниками сельхозпредприятия в Борисовском районе в мае 2024 года власти региона усилили контроль безопасности при перевозках сотрудников на производственные площадки. В приграничных районах устанавливают дорожные знаки об опасности БПЛА, раздают детекторы дронов и рации; к июню 2025 года средствами радиоэлектронной борьбы оснастили, в частности, машины скорой помощи, коммунальную технику и пассажирские автобусы.