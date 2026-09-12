Силы ПВО за ночь сбили над Россией 230 БПЛА
В период с 20:00 11 сентября до 8:00 12 сентября средства ПВО перехватили 230 беспилотников над 13 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской и Саратовской областями, Крымом и над Азовским и Черным морями.
В Белгородской области при атаке дронов ранены три человека. В Самарской области были атакованы промышленные предприятия, пострадал один человек. Над Ростовской областью сбили более 70 беспилотников. В Таганроге после падения обломков БПЛА загорелся магазин, обошлось без жертв.
Одновременная атака по множеству регионов означает, что российская ПВО должна распределять силы между удаленными направлениями, а не защищать один объект или район. В ночь на 31 августа — 1 сентября сообщалось о перехвате 516 беспилотников над 19 регионами, а 8–9 сентября — 596 беспилотников над российскими регионами: такие эпизоды показывают масштаб нагрузки, с которым системе приходится справляться одновременно.
Большое число перехватов не означает полного исключения ущерба на земле. В сопоставимых атаках 2026 года сообщалось о пожаре в порту Усть-Луга, приостановке работы крупного логистического склада после удара и остановке аэропортов московского авиаузла с отменой более 170 рейсов; это указывает, что последствия могут затрагивать не только приграничные территории, но и распределенные промышленные, логистические и транспортные узлы.
Для текущего эпизода это означает практический риск даже при высокой доле перехваченных целей: широкая география усложняет выбор приоритетов, а падение обломков или единичное попадание способно нарушить работу объекта, который не был непосредственной целью основной части налета.