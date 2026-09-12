Силы ПВО за ночь сбили над Россией 230 БПЛА

Составлено ИИ-Ассистентъ

Одновременная атака по множеству регионов означает, что российская ПВО должна распределять силы между удаленными направлениями, а не защищать один объект или район. В ночь на 31 августа — 1 сентября сообщалось о перехвате 516 беспилотников над 19 регионами, а 8–9 сентября — 596 беспилотников над российскими регионами: такие эпизоды показывают масштаб нагрузки, с которым системе приходится справляться одновременно.

Большое число перехватов не означает полного исключения ущерба на земле. В сопоставимых атаках 2026 года сообщалось о пожаре в порту Усть-Луга, приостановке работы крупного логистического склада после удара и остановке аэропортов московского авиаузла с отменой более 170 рейсов; это указывает, что последствия могут затрагивать не только приграничные территории, но и распределенные промышленные, логистические и транспортные узлы.

Для текущего эпизода это означает практический риск даже при высокой доле перехваченных целей: широкая география усложняет выбор приоритетов, а падение обломков или единичное попадание способно нарушить работу объекта, который не был непосредственной целью основной части налета.