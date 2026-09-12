В Таганроге после падения обломков БПЛА загорелся магазин

Составлено ИИ-Ассистентъ

Массовый перехват не означает, что опасность для объектов на земле исчезает: уничтоженный в воздухе беспилотник может оставить обломки, способные вызвать детонацию, пожар или повредить здания. В декабре 2025 года в Таганроге детонация упавших между домами обломков БПЛА повредила пять частных домовладений.

Последствия зависят от места падения и расположенных рядом объектов. 10 июля 2026 года в Таганроге из-за осколков БПЛА произошел пожар на территории морского порта, а 27 июля обломки частично повредили здание производственного объекта.

Риск не ограничивается непосредственной зоной падения: в декабре 2025 года в Ростове-на-Дону обрыв высоковольтной линии привел к остановке котельных, и без тепла остались 158 многоквартирных домов. При этом в тот же период отмечалось, что регулярные сбития БПЛА над регионом часто не приводят к крупным разрушениям и жертвам, но отдельные ночи дают тяжелые последствия.