В Самарской области при атаке БПЛА пострадал один человек

Промышленные предприятия Самарской области подверглись атаке БПЛА. Пострадал местный житель, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Какие предприятия были атакованы, губернатор не уточнил. Господин Федорищев заверил, что «все эвакуационные действия производились слаженно и организованно». Пострадавший госпитализирован. Также повреждены нескольких многоквартирных домов. Для жителей открыт пункт временного размещения.

Минобороны РФ о сбитых над регионом дронах пока не сообщало. 11 сентября в Самаре в результате атаки БПЛА пострадали семь человек.