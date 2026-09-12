Международный фестиваль молодежи (МФМ) начал работу в Екатеринбурге под девизом «Следуй за мечтой». Его участники продолжают прибывать в столицу Урала, где их ждут дискуссии, концерты, выставки, экскурсии и другие активности. Фестиваль продлится до 17 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Артема Жоги Фото: Telegram-канал Артема Жоги

На Международный фестиваль молодежи (МФМ) в Екатеринбург прибыли первые участники из 47 стран мира, рассказал глава Росмолодежи Григорий Гуров на пресс-конференции 11 сентября в рамках первого дня проведения события.

По его словам, в аэропорту Кольцово «с хлебом и солью, уральскими яблоками и грушами» уже встретили юношей и девушек как из Австралии, Индонезии, Южной Кореи, Монголии и Сейшельских Островов, так и из Франции, Швейцарии, Люксембурга, Финляндии, Канады и США. Господин Гуров подчеркнул, что 12 сентября в город прилетят участники из оставшихся 144 государств.

Фестиваль молодежи проходит в Новокольцовском районе — на площадках «Екатеринбург-Экспо», СУНЦ и кампуса УрФУ, а также в парке Маяковского и в Историческом сквере.

Генеральный директор дирекции Всемирного фестиваля молодежи Дмитрий Иванов отметил, что организаторы впервые получили больше число заявок об участии от иностранцев, чем от россиян — 72 тыс. против 40 тыс. «Интерес и запрос, который есть у молодежи в отношении нашей страны, мы в полной мере удовлетворим, покажем настоящую Россию — современную, технологичную, с ценностями, с уникальным культурным кодом»,— заверил он.

Григорий Гуров пояснил, что рост интереса к России связан с тем, что ценности страны «становятся трансграничными». «Иностранные партнеры отмечают, что молодежная политика в России развивается такими темпами, что они считают ее опасной, а для нас это важно — каждый наш молодой человек знает, что мы боремся за правое дело, и любит свою страну. Нет недружественных народов, все молодые люди дружат, есть недружественные правительства, но мы всех переживем»,— заявил глава Росмолодежи.

Всех отобранных 10 тыс. участников фестиваля — 5 тыс. человек из России и 5 тыс. иностранцев из 191 государства — соберут вместе на церемонии открытия МФМ 13 сентября, на которой выступят популярные отечественные и зарубежные исполнители.

«Каждый день будут очень известные группы, есть секретные гости, которых мы будем объявлять непосредственно на церемонии. Это будет круглосуточный формат, у нас будут сложности с тем, чтобы ребята поспали все эти дни»,— сказал господин Гуров.

По его словам, для молодежи проведут гастрономические мероприятия с участием более 100 кулинаров и поваров, ярмарку русской литературы из более чем 5 тыс. книг отечественной классики на всех языках мира и поездки по достопримечательностям Среднего Урала с 80 экскурсоводами.

Дмитрий Иванов добавил, что ребята смогут посетить экспозиционно-выставочное пространство фестиваля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» площадью 30 тыс. кв. м, которое организовали 147 организаций.



«В ее рамках будет семь тематических направлений, которые в совокупности представляют собой платформу суверенного развития. Мы хотим показать гостям разные грани нашей великой страны»,— подчеркнул господин Иванов.

Григорий Гуров заверил, что власти продолжат содействовать контактам молодежи из России и других стран даже после церемонии закрытия МФМ 16 сентября. «Задача, чтобы они не просто сохранились, а продолжали устойчивое развитие, и как можно большее количество молодых людей имели подобные площадки для откровенного и честного диалога»,— подчеркнул он.

В первый день на МФМ подвели итоги двух соревнований президентской платформы «Россия — страна возможностей» — «Первого кубка нейроконтента» и «Антифейк-чемпионата». Около 200 участников создавали видеоролики с помощью искусственного интеллекта и проверяли достоверность цифровых материалов.

В рамках «Нейроэкскурсии» команды с помощью генеративной графики оживляли произведения уральских художников и мастеров, соединяя традиционное искусство с современными цифровыми технологиями. Участники работали с образами каслинского чугунного литья, живописи и музейных пространств, превращая их в короткие кинематографичные истории.

Василий Алексеев, Алена Шадрина