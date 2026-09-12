Зюганов раскрыл детали встречи с Бегловым

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов, отвечая на вопрос корреспондента «Ъ Северо-Запад», заявил, что обсудил с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым вопросы развития промышленности, науки и образования. Глава компартии встретился с градоначальником 10 сентября в рамках двухдневного визита в Северную столицу в преддверии выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава компартии встретился с градоначальником в рамках визита в Северную столицу в преддверии выборов

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Глава компартии встретился с градоначальником в рамках визита в Северную столицу в преддверии выборов

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

«Беглова знаю очень давно, как человека, который умеет, знает и хочет. Конечно, он живет в реальных нынешних условиях. Но удалось удвоить-утроить бюджет. Преодолеть целый ряд трудностей. <...> Вот вчера обсудил все детали жизни, что надо делать для поддержки промышленности, науки, образования. С удовольствием обсудил проблемы. Но мы все живем в нынешних, драматических условиях»,— рассказал глава компартии во время пресс-конференции в «АиФ» 11 сентября.

Также господин Зюганов спустился в рассекреченный бункер, расположенный под зданием Смольного. Музейный комплекс на базе бомбоубежища времен Великой Отечественной войны был открыт в 2019 году. Проект курировал непосредственно господин Беглов.

«Сегодня можно сказать, был секретный объект под Смольным. <...> И я вчера специально спустился в этот бункер. Все осмотрел, как руководители принимали исторические решения, где сидел Жуков, которого Сталин послал на спасение этого уникального города. Как командовали наши красные генералы»,— сказал господин Зюганов.

В пресс-службе Смольного не рассказывали о встрече губернатора с политическим деятелем. Во время визита в Петербург лидер коммунистов провел встречу с партийцами, посетил производственные площадки, а также навестил военнослужащих, проходящих лечение в госпитале.

Константин Леньков