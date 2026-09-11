«Весеннее» обострение предвыборной борьбы

Еще один участник выборов депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга привлечен к ответственности за демонстрацию запрещенной символики. Полиция нашла спорный контент в соцсетях представителя «Справедливой России» Нэлли Вавилиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нэлли Вавилина до 2024 года возглавляла муниципальное образование МО «Гавань», расположенное в Василеостровском районе. Неоднократно принимала участие в петербургских выборах

Фото: моягавань.рф Нэлли Вавилина до 2024 года возглавляла муниципальное образование МО «Гавань», расположенное в Василеостровском районе. Неоднократно принимала участие в петербургских выборах

Фото: моягавань.рф

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга 11 сентября оштрафовал на 1,5 тыс. рублей кандидата в депутаты Законодательного собрания от партии «Справедливая Россия» Нэлли Вавилину. Ее признали виновной в демонстрации запрещенной символики из-за старого поста в соцсетях. В августе 2020 года на своей странице «ВКонтакте» она разместила картинку с изображением символики движения «Весна» (движение признано иностранным агентом и экстремистской организацией, запрещено в РФ).

Основанием для протокола по статье о публичной демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП) стал пост в соцсетях госпожи Вавилиной от 2020 года, в котором содержалась ссылка на запрещенную платформу. О внимании правоохранительных органов к персоне кандидатки стало известно за день до суда. Ей пришло приглашение в отдел полиции для составления протокола. В назначенное время участница сентябрьских выборов решила не идти. После этого ее задержали и доставили в отдел.

Нэлли Вавилина до 2024 года возглавляла муниципальное образование «Гавань», расположенное в Василеостровском районе. Неоднократно принимала участие в петербургских выборах.

Накануне весточки от силовиков госпожа Вавилина опубликовала на своей странице пост, посвященный губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. Она рассказала о семи «невопросах», которые хотела бы задать градоначальнику: о застройке намыва Васильевского острова, о платных парковках, строительстве метро, сносе здания, в котором некоторое время училась поэтесса Ольга Берггольц, запланированном Ново-Адмиралтейском мосту, а также о нереализованной идее сквера на Мичманской улице и застройке исторического центра. Госпожа Вавилина полагает, что он мог стать причиной внимания МВД. На момент подготовки материала публикацию увидели 7,7 тыс. человек.

Привлечение к ответственности по статье о демонстрации запрещенной символики предусматривает запрет на избрание во время выборов любого уровня в течение года с момента привлечения к ответственности. Нэлли Вавилина баллотировалась в Законодательное собрание Санкт-Петербурга по 4-му избирательному округу, расположенному в границах Василеостровского района. Также она возглавляет соответствующую региональную группу в составе партсписка «Справедливой России».

«Мы видим беспрецедентную охоту на кандидатов от "Справедливой России": через систему избирательных комиссий, через суды, через административное давление»,— написала глава регионального отделения партии Надежда Тихонова в своем Telegram-канале после сообщения о задержании соратницы.

Прежде в Петербурге из-за ареста за демонстрацию запрещенной символики с выборов в городской парламент сняли общественного деятеля Ярослава Кострова. Он также баллотировался от «Справедливой России». Суд назначил ему десять суток за картинку пятилетней давности, в которой фигурировала символика запрещенных социальных сетей.

Константин Леньков