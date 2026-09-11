Коммунисты наводят мосты

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов за неделю до выборов приехал в Санкт-Петербург. С ним в город прибыли первые лица федерального блока партии, а также депутат-космонавт Светлана Савицкая, которая собралась избираться на новый срок в Госдуму от Северо-Запада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Делегация КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым на крейсере «Аврора»

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Делегация КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым на крейсере «Аврора»

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Накануне выборов, 10 сентября на Московский вокзал прибыла делегация КПРФ во главе с председателем партии Геннадием Зюгановым. Лидер коммунистов приехал в Северную столицу, чтобы презентовать программу, с которой партия намерена побороться за депутатские мандаты. За два дня коммунисты встретились с петербургским активом партии, а также посетили участников спецоперации, находящихся на лечении в госпитале.

Делегацию решили усилить директором ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павлом Грудининым, а также депутатами Дмитрием Новиковым и Светланой Савицкой. Последняя возглавляет региональную группу кандидатов в Государственную думу от Северо-Запада, в том числе Санкт-Петербурга. В городе группу сопровождал глава петербургского горкома, депутат Заксобрания Роман Кононенко.

Еще в первый день господина Зюганова в Смольном принял губернатор Петербурга Александр Беглов. По словам коммунистов, с градоначальником он обсудил вопросы развития промышленности, а также положение дел в научной и образовательной сфере. Еще лидеру КПРФ показали бункер Жданова — музейный комплекс под Смольным. Впрочем, в администрации губернатора о состоявшейся встрече решили не рассказывать. Сам Зюганов отозвался о главе города положительно.

«Беглова знаю очень давно как человека, который умеет, знает и хочет. Конечно, он живет в реальных нынешних условиях. Но удалось удвоить-утроить бюджет. Преодолеть целый ряд трудностей. <...> Вот вчера обсудил все детали жизни, что надо делать для поддержки промышленности, науки, образования. Обсудил проблемы. Но мы все живем в нынешних, драматических условиях»,— рассказал господин Зюганов корреспонденту «Ъ Северо-Запад» во время пресс-конференции.

В тот же день коммунисты провели встречу с активом партии в конгресс холле гостиницы «Пулковская» на площади Победы. Свободных мест зале, рассчитанном на 600 человек, не оказалось. Лидеры партии рассказали собравшимся о позиции КПРФ по ключевым вопросам экономики и госуправления. Конечно, речь шла и про выборы. По опыту прошлых 20 лет партийцы уверены, что голосование «не показывает реального расклада сил». Приходить на участки партийцы призывают в последний день трехдневного голосования — 20 сентября.

На следующий день столичные коммунисты посетили Кировский завод и поднялись на палубу крейсера «Аврора». Турне завершили пресс-конференцией, на которой лидеры партии еще раз повторили, кажется, почти дословно, свои вчерашние речи. Впрочем, приоритеты КПРФ не меняются годами: против роста цен и тарифов, за доступное и качественное образование, поддержка промышленных производств, перемены в денежно-кредитной политике. В нынешнем политическом сезоне к ним добавились борьба с запретами и свободный интернет.

Константин Леньков