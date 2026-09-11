Бастрыкин запросил доклад по нападению с ножом на школьницу в Екатеринбурге

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от руководства следственного управления по Свердловской области предоставить доклад о ходе расследования инцидента в Екатеринбурге. Напомним, СМИ сообщили, что неизвестный мужчина с канцелярским ножом напал на девочку-подростка в районе Синие Камни. В результате девочка получила телесные повреждения на лице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Сейчас сотрудники ищут предполагаемого нападавшего, просматривают камеры видеонаблюдения.