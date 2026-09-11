На Урале СКР возбудил дело о покушении на убийство после нападения на школьницу

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство несовершеннолетней. По данным СМИ, 10 сентября 2026 года в микрорайоне Синие Камни неизвестный мужчина напал на подростка и нанес ей телесные повреждения, в результате чего ей потребовалась медицинская помощь, сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Свердловской области Александр Шульга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области возбуждено дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). «В рамках расследования выясняются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры по установлению личности нападавшего»,— прокомментировал Александр Шульга.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что сообщение о происшествии поступило в территориальный отдел полиции. По его словам, сотрудники правоохранительных органов изучают записи камер видеонаблюдения и проводят оперативно-разыскные мероприятия.