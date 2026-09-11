Полиция изучает камеры после сообщений о нападении на девочку в Екатеринбурге

Полиция Екатеринбурга начала проверку информации о нападении неизвестного мужчины с ножом на девочку-подростка, сообщили «Ъ-Урал» в городском управлении МВД. В СМИ появилась информация, что школьнице нанесли порезы канцелярским ножом на Синих Камнях (район Екатеринбурга). По имеющимся сведениям, у пострадавшей девочки осталась ссадина на лице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

В пресс-службе городского УМВД подтвердили, что заявление о случившемся зарегистрировано в отделе полиции №6. «Сотрудники ОВД проверяют данную информацию. Изучаются записи камер видеонаблюдения. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение»,— прокомментировали в городском управлении МВД.

Как сообщал портал Е1, информация об инциденте появилась в домовых чатах на Синих Камнях. По словам местных жителей, ЧП случилось 10 сентября.