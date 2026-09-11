Строительная готовность реконструируемых очистных сооружений в Волхове достигла 35%. Об этом вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский доложил заместителю министра строительства и ЖКХ России Юрию Гордееву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реконструкция очистных сооружений в Волхове выполнена на 35%

Фото: Администрация Ленинградской области Реконструкция очистных сооружений в Волхове выполнена на 35%

Фото: Администрация Ленинградской области

Здание административного корпуса уже полностью готово, инженерные сети выполнены на 99%, готовность контрольно-пропускного пункта №4 составляет 90%. Кроме того, на площадке разработан котлован под будущие очистные сооружения.

После завершения реконструкции производительность комплекса увеличится с 18,3 тыс. до 22,35 тыс. куб. м воды в сутки. Стоимость контракта составляет 6,38 млрд рублей.

«Для Ленинградской области это один из крупнейших коммунальных объектов — контракт почти на 6,4 млрд рублей. Здесь важно, чтобы каждый вложенный рубль превращался в конкретный результат на площадке. Сейчас наша задача — сохранить набранный темп, синхронизировать стройку, поставку оборудования и оформление выполненных работ. Вместе с Минстроем России держим объект на постоянном контроле до его ввода»,— отметил Евгений Барановский.

Матвей Николаев