Набиуллина оценила влияние ударов ВСУ по логистическим объектам на инфляцию

Центробанк считает незначительным влияние на инфляцию ударов БПЛА по логистическим объектам в России. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке.

«Что касается влияния вот этих атак на логистические цепочки, пока влияние на инфляцию достаточно низкое, незначительное»,— сказала госпожа Набиуллина. Целевым показателем инфляции для ЦБ остаются 4%, которых регулятор намерен достичь в 2027 году.

С середины июля логистические центры Wildberries и Ozon регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Сегодня ночью под удар дрона попал склад Ozon в Саратове, на объекте начался пожар. Для помощи сотрудникам склада в городе развернули оперативный штаб.