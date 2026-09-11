В Саратове организуют оперштаб после атаки БПЛА на склад Ozon

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил организовать работу оперативного штаба и горячей линии для сотрудников Ozon после атаки БПЛА на склад компании. Он добавил, что на месте происшествия продолжают работать все необходимые службы.

«Людям должна быть оказана оперативная помощь в восстановлении документов. Компания уже предусмотрела различные меры поддержки работников» , — сообщил господин Бусаргин в Telegram.

Работники склада были оперативно эвакуированы, никто не пострадал. Роман Бусаргин заявил, что находится на связи с руководством компании, уже проговорили вопросы по организации взаимодействия с сотрудниками и саратовскими предпринимателями, сотрудничающими с маркетплейсом.