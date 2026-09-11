В Саратове организуют оперштаб после атаки БПЛА на склад Ozon
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил организовать работу оперативного штаба и горячей линии для сотрудников Ozon после атаки БПЛА на склад компании. Он добавил, что на месте происшествия продолжают работать все необходимые службы.
«Людям должна быть оказана оперативная помощь в восстановлении документов. Компания уже предусмотрела различные меры поддержки работников» , — сообщил господин Бусаргин в Telegram.
Работники склада были оперативно эвакуированы, никто не пострадал. Роман Бусаргин заявил, что находится на связи с руководством компании, уже проговорили вопросы по организации взаимодействия с сотрудниками и саратовскими предпринимателями, сотрудничающими с маркетплейсом.
Логистический комплекс Ozon в Саратове выполняет полный цикл обработки онлайн-заказов — от приема товаров до формирования и отправки посылок — и обслуживает не только Саратовскую область, но и соседние регионы. По данным на июнь 2025 года, комплекс обрабатывал до 90 тысяч заказов в сутки и приближался к полной мощности. С этим связана и роль саратовских предпринимателей, сотрудничающих с маркетплейсом: работа площадки в регионе позволяет им быстрее поставлять товары и экономить на логистике.
У Ozon уже есть опыт организации поддержки, охватывающей как сотрудников компании, так и партнерскую сеть. В феврале 2026 года совместно с платформой «Понимаю» была запущена программа «Точка опоры», рассчитанная на сотрудников компании, а также более 175 тысяч сотрудников и владельцев 65 тысяч пунктов выдачи заказов. Она включает образовательные модули по стресс-менеджменту, психологическую и юридическую поддержку, а в периоды высокой нагрузки — горячую линию помощи.