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Кандидата в Заксобрание Петербурга Нэлли Вавилину задержали перед выборами

Кандидата в Законодательное собрание Санкт-Петербурга Нэлли Вавилину задержали при выходе из дома. Сейчас она находится в 30-м отделе полиции, сообщили 11 сентября «Фонтанке» ее близкие.

Нэлли Вавилину задержали в Петербурге по делу о демонстрации экстремистской символики

Нэлли Вавилину задержали в Петербурге по делу о демонстрации экстремистской символики

Фото: Нэлли Вавилина / соцсети

Нэлли Вавилину задержали в Петербурге по делу о демонстрации экстремистской символики

Фото: Нэлли Вавилина / соцсети

Накануне к Вавилиной приходили сотрудники полиции. В отношении нее планируют составить протокол по статье 20.3 КоАП РФ о демонстрации экстремистской символики.

Привлечение к административной ответственности по этой статье может стать основанием для отказа в регистрации кандидата на выборах или прекращения его регистрации.

Нэлли Вавилина — бывшая глава муниципального образования Гавань. Во время пандемии коронавируса она активно выступала в защиту медиков, работавших во временном госпитале в «Ленэкспо».

Матвей Николаев

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