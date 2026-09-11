Семь лет из тумбочки

Бывший руководитель управления дорожного хозяйства администрации Ульяновска Валерий Художидков приговорен к семи годам колонии строгого режима. Это третий приговор в отношении чиновника и первый, закончившийся реальным сроком. Он признан виновным в получении взятки в 550 тыс. рублей, положенных в ящик тумбочки в комнате отдыха, за благосклонное отношение к подрядчику. Защита намерена обжаловать решение суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Художидков (справа) вину не признал и просил суд вынести оправдательный приговор

Фото: Ирина Александрова Валерий Художидков (справа) вину не признал и просил суд вынести оправдательный приговор

Фото: Ирина Александрова

Ленинский районный суд Ульяновска вынес приговор бывшему заместителю директора ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», а ранее — главе управления дорожного хозяйства (УДХ) администрации Ульяновска Валерию Художидкову.

Как сообщила прокуратура Ульяновской области, бывший чиновник признан виновным в получении взятки в крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Следствием и судом установлено, что в апреле-ноябре 2023 года, будучи главой управления, Валерий Художидков получил от представителя подрядчика взятку за беспрепятственное подписание актов выполненных работ в рамках заключенного муниципального контракта.

Уголовные дела по факту получения и даче взяток были возбуждены 26 августа 2025 года. В тот же день были задержаны трое чиновников министерства транспорта Ульяновской области — директор департамента финансового, правового и административного обеспечения Венера Шамшина, начальник отдела контроля качества работ департамента автомобильных дорог Анастасия Кочедыкова, замглавы департамента Валерий Художидков, а также два представителя подрядчика ООО «Стройцентр» Сатеник Амирагян и Грайр Норекян. Чиновники вину не признали, бизнесмены пошли на сотрудничество со следствием и дали показания.

В июне этого года Засвияжский районный суд приговорил Сатеник Амирагян и Грайра Норекяна к штрафам по 12,2 млн руб. каждому, тогда же был вынесен приговор и чиновникам. По делу Венеры Шамшиной суд счел доказанной только взятку в 50 тыс. руб. и приговорил обвиняемую к штрафу в 2,4 млн руб. Анастасии Кочедыковой за взятку в 350 тыс. руб. также был назначен штраф в 2,9 млн руб.

Обвинение во взятке в отношении главы управления дорожного хозяйства (УДХ) администрации Ульяновска Валерия Художидкова стало третьим в его профессиональной карьере. В июне 2021 года по делу о превышении должностных полномочий при отборе подрядчика суд приговорил его к штрафу 50 тыс. руб. (дело рассматривалось в особом порядке в связи с признанием вины). В ноябре 2024 года по новому уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при заключении контракта на модернизацию городского освещения он был приговорен к штрафу в 70 тыс. руб. Вину чиновник тогда не признал.

В Ленинском райсуде по обвинению во взятке Валерий Художидков тоже заявил, что вину не признает и просит вынести оправдательный приговор. Обвинение настаивало на наказании в виде 10 лет колонии строгого режима со штрафом 2,2 млн руб. и запретом на занятие руководящих должностей в органах власти сроком на восемь лет.

Суд признал бывшего дорожника виновным в получении взятки, но только в размере 550 тыс. руб. из вменяемых 750 тыс. руб. На стадии расследования ему помимо обвинения в получении взятки были предъявлены обвинения в легализации денежных средств (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, до двух лет лишения свободы). По версии следствия, чиновник потратил полученные в качестве взятки деньги на приобретение земельного участка и строительство дома. По этому эпизоду он был оправдан, а факты признаны недоказанными. Тем не менее, в отличие от других чиновников, осужденных по делу «Стройцентра», приговор оказался реальным: семь лет колонии строгого режима со штрафом в размере 1,1 млн руб. с запретом на три года занимать руководящие должности.

Адвокат осужденного Егор Бидюк заявил «Ъ», что приговор будет обязательно обжалован, защита настаивает на полной невиновности Валерия Художидкова и его оправдании. По словам адвоката, вся доказательная база строится на переписке взяткодателей о якобы планируемой передаче денег. «Но Грайр Норекян на следствии отказался от дачи показаний, затем сказал, что не помнит передачи взятки, а в третий раз пояснил, что о взятке с чиновником не договаривался, и просто, пока тот был занят, положил в комнате отдыха в ящик тумбочки 500 тыс. руб., ничего при этом самому Художидкову не сказав. Деньги якобы были положены для смягчения отношения начальника к ним. Но дело в том, что выяснилось, что никакого ящика у тумбочки нет, и никто из следователей даже не проверял это», — пояснил адвокат, отметив, что в суде детально выяснить это не удалось, поскольку бизнесмен отказался от дачи показаний в суде. Адвокат заметил, что никаких иных доказательств получения взятки нет, как «нет и фактов смягчения позиции бывшего главы дорожного управления в отношении подрядчика после якобы получения взятки». Егор Бидюк также обратил внимание на то, что «по точно такому же обвинению сотрудница Валерия Художидкова Анастасия Кочедыкова была приговорена Засвияжским судом только к штрафу». Все эти доводы защита намерена изложить в апелляционной жалобе.

Сергей Титов, Ульяновск