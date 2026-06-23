В Ульяновске экс-чиновнице департамента автодорог за получение взятки назначили штраф
Во вторник Засвияжский районный суд Ульяновска огласил приговор бывшей начальнице отдела контроля качества работ ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области» Анастасии Кочедыковой, обвиняемой в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст.290 УК РФ, от семи до 12 лет лишения свободы). Это следует из информации суда, размещенной на его официальном сайте.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Дело Анастасии Кочедыковой связано со скандальным делом компании «Стройцентр», которая регулярно получала возможность заключать выгодные государственные и муниципальные контракты на строительство и ремонт дорог. Накануне, в понедельник, суд признал официальную владелицу компании Сатеник Амирагян и фактического руководителя компании — индивидуального предпринимателя Грайра Норекяна, виновными в даче чиновникам взяток в крупном размере за содействие в первоочередном и беспрепятственном перечислении бюджетных средств по заключенным контрактам на ремонт дорог независимо от качества работ, а также за согласование заявок о перечислении субсидий для оплаты этих контрактов. Обвинение требовало реального лишения свободы: для Сатеник Амирагян — в виде 10 лет колонии общего режима, для Грайра Норекяна — 12 лет колонии строгого режима, но суд ограничился наказанием взяткодателей в виде штрафов: для Сатеник Амирагян — 2,4 млн руб. и для Грайра Норекяна — 2,6 млн руб. С компанией «Стройцентр» было связано и уголовное дело бывшей замминистра ЖКХ и строительства Елены Чупахиной, приговоренной год назад за получение взяток в особо крупном размере к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 8,8 млн руб.
По данным следствия, Анастасия Кочедыкова получила от Сатеник Амирагян взятку в размере 350 тыс. руб. Обвинение требовало наказания в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима. Обвиняемая вину не признала, заявляя суду, что никаких денег от представителей «Стройцентра» не получала.
Суд согласился с доводами обвинения, признав Анастасию Кочедыкову виновной в получении взятки, однако назначил ей наказание в виде штрафа в размере 2,9 млн руб. с запретом занимать руководящие должности в органах власти в течение двух лет и 10 месяцев.
Адвокат подсудимой Олег Леонтьев сказал «Ъ», что, по его мнению, в уголовном деле доказательства виновности его подзащитной отсутствуют. «В коррупционных преступлениях уже сложилась практика, что виновность в таких делах доказывается всегда только объективными доказательствами, но объективных доказательств не было»,— сказал адвокат, отметив, что он и его подзащитная приговором не удовлетворены, продолжают настаивать на невиновности, но решение об обжаловании будет приниматься только после изучения полного текста приговора.