В Ульяновске суд в приговоре взяткодателям ограничился штрафами

В понедельник Засвияжский районный суд Ульяновска огласил приговор официальной владелице компании «Стройцентр» Сатеник Амирагян и фактическому руководителю компании — индивидуальному предпринимателю Грайру Норекяну, обвиняемым в даче чиновникам взяток. Это следует из информации сайта Засвияжского районного суда. Официальных сообщений СУ СКР и прокуратуры о приговоре не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В суд уголовное дело было передано в конце апреля этого года. Одновременно с ним были переданы в суд и дела самих чиновников, получивших взятки — экс-директора департамента финансового, правового и административного обеспечения регионального минтранса Венеры Шамшиной, обвиняемой в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) и начальника отдела контроля качества работ Департамента автомобильных дорог Анастасии Кочедыковой, обвиняемой в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

Как ранее сообщала прокуратура, в обвинительных заключениях звучало, что Грайр Норекян и Сатеник Амирагян в 2023-2024 годах передали директору Венере Шамшиной более 4,7 млн руб. и 350 тыс. руб. — Анастасии Кочедыковой за содействие в первоочередном и беспрепятственном перечислении бюджетных средств по заключенным контрактам на ремонт дорог в Ульяновске и Майнском районе, а также за согласование заявок о перечислении субсидий для оплаты этих контрактов. Кроме того, они же давали взятки в общей сумме более 750 тыс. руб. начальнику управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска Валерию Художидкову. Его уголовное дело расследуется отдельно. Взяткодатели свою вину признали частично и пошли на сотрудничество со следствием, взяткополучатели вину не признали.

4 июня суд, переквалифицировав обвинение на получение взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290, до шести лет лишения свободы), признав доказанной только взятку 50 тыс. руб., приговорил Венеру Шамшину к штрафу 2,4 млн руб.

Первоначально Сатеник Амирагян и Грайра Норекяна обвиняли в даче взяток в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ). Но суд, как и при рассмотрении дела чиновников, признал в качестве взятки Елене Шамшиной только сумму 50 тыс. руб. Сатеник Амирагян свою вину в даче взяток признала частично, подтвердив, что 50 тыс. руб. передавала Венере Шамшиной и 350 тыс. руб. — Анастасии Кочедыковой. Грайр Норекян признал, что давал Валерию Художидкову взятку, но не 750 тыс. руб., как утверждало следствие, а только 550 тыс. руб.

Обвинение требовало наказания для Сатеник Амирагян в виде 10 лет колонии общего режима, для Грайра Норекяна — 12 лет колонии строгого режима, а также для обоих штрафы по 12,2 млн руб. Суд, согласившись с виновностью взяткодателей, переквалифицировал обвинение на дачу взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ) — и назначил наказание в виде штрафа: для Сатеник Амирагян — 2,4 млн руб. и для Грайра Норекяна — 2,6 млн руб.

В прокуратуре отмечают, что не согласны со слишком мягким приговором и после получения полного текста приговора будет подготовлено и направлен апелляционное представление.

Сергей Титов, Ульяновск