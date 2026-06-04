В Ульяновске экс-чиновника регионального минтранса за взятки приговорили к штрафу

Засвияжский районный суд вынес приговор бывшему директору департамента финансового, правового и административного обеспечения регионального минтранса Венере Шамшиной, обвиняемой в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, от восьми до пятнадцати лет лишения свободы). Это следует из данных сайта Засвияжского районного суда Ульяновска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», уголовное дело Венеры Шамшиной было передано в суд в конце апреля этого года. Вместе с этим уголовным делом в суд были переданы уголовные дела начальника отдела контроля качества работ ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области» Анастасии Кочедыковой, обвиняемой в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, от семи до двенадцати лет лишения свободы), а также индивидуального предпринимателя Грайра Норекяна и директора ООО «Стройцентр» Сатеник Амирагян, обвиняемых в даче взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 4, ч. 5 ст. 291 УК РФ, от восьми до пятнадцати лет лишения свободы).

По данным следствия, Грайр Норекян, являясь фактическим руководителем ООО «Стройцентр», создал с директором и учредителем ООО «Стройцентр» Сатеник Амирагян ОПГ с целью получения дополнительной прибыли и беспрепятственного получения бюджетных средств по контрактам на ремонт дорог независимо от качества этих работ. В 2023-2024 годах они передали директору департамента финансового, правового и административного обеспечения регионального минтранса Венере Шамшиной более 4,7 млн руб. за содействие в первоочередном и беспрепятственном перечислении бюджетных средств по заключенным контрактам на ремонт дорог в Ульяновске и Майнском районе, а также за согласование заявок о перечислении субсидий для оплаты этих муниципальных контрактов.

Аналогичным образом, отмечают в прокуратуре, взятки в общей сумме более 600 тыс. руб. были даны Анастасии Кочедыковой за подписание актов выполненных работ и обеспечение положительных лабораторных исследований качества работ при имевшихся строительных недостатках.

Кроме того, те же Грайр Норекян и Сатеник Амирагян, по данным следствия, давали взятки в общей сумме более 750 тыс. руб. начальнику управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска Валерию Художидкову. Его уголовное дело расследуется отдельно. Взяткодатели свою вину признали и сотрудничали со следствием. Взяткополучатели вину не признавали. В суде Венера Шамшина заявляла, что взяток не брала, и только один раз попросила у Сатеник Амирагян в долг 50 тыс. руб.

Обвинение требовало назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы. Защита Венеры Шамшиной, напротив, настаивала на более мягкой квалификации преступления.

В ходе исследования доказательств суд переквалифицировал обвинение на получение взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290, до шести лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки), признав доказанной только взятку 50 тыс. руб. и назначил наказание в виде штрафа размером 2,4 млн руб.

В прокуратуре отмечают, что после изучения полного текста приговора будет приниматься решение о направлении в областной суд апелляционного представления.

Адвокат Венеры Шамшиной Евгений Медведев сказал «Ъ-Волга», что решение об обжаловании приговора пока не принято и многое будет зависеть от того, будет ли приговор обжалован стороной обвинения. В целом он удовлетворен приговором и считает его адекватным, обоснованным в соответствии с законом.

Андрей Васильев, Ульяновск