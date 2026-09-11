В систему видеонаблюдения Мурманской области добавят искусственный интеллект

Систему видеонаблюдения и аналитики Мурманской области, объединяющую камеры по всему региону, обновят за 18,5 млн рублей. В нее добавят технологии искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе регионального министерства цифрового развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Мурманской области систему видеонаблюдения обновят за 18,5 млн рублей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Мурманской области систему видеонаблюдения обновят за 18,5 млн рублей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

ИИ будет контролировать работу камер и автоматически выявлять неисправности. Это позволит сократить время обнаружения проблем с нескольких дней до нескольких часов.

Кроме того, новая система должна повысить эффективность расходования бюджетных средств. Оплата будет производиться только за работающие устройства, а факты неисправности камер будут фиксироваться автоматически.

Доступ к системе в режиме реального времени имеют сотрудники правоохранительных органов и профильных ведомств. В их числе — специалисты, отвечающие за строительство и контроль работ на объектах региона.

По данным регионального управления МВД, с начала 2026 года система видеонаблюдения помогла раскрыть около 380 преступлений в Мурманской области.

Матвей Николаев