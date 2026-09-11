Ректор института психоанализа попросил СКР, прокуратуру и Беглова вмешаться в ситуацию с выселением

Смольный расторг договор о бесплатной аренде с Восточно-Европейским институтом психоанализа. Студенты и сотрудники негосударственного вуза должны освободить здание на Большом проспекте Петроградской стороны до 20 сентября. В связи с ситуацией ректор института Михаил Решетников обратился в Следственный комитет, прокуратуру и к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. Обращение опубликовано на сайте вуза.

В своем обращении ректор заявил о давлении со стороны «Имущества Петербурга» — госорганизации, которую контролирует комитет имущественных отношений. Одновременно институт подал иск к организации в суд.

Восточно-Европейский институт психоанализа существует с 1991 года и является негосударственным вузом. В настоящее время в нем обучаются около 2 тыс. студентов, более 400 из них — очно. Стоимость обучения составляет 100–120 тыс. рублей за семестр.

В институте опасаются, что выселение может создать проблемы с получением дипломов государственного образца. Аккредитация вуза выдана на адрес здания на Большом проспекте.

По словам Михаила Решетникова, проблемы института с «Имуществом Петербурга» начались около трех лет назад. Чиновники заключили договор с компаниями «Рубин» и «Склады и офисы» на обслуживание здания. В институте заявили, что не видели результатов работы этих организаций, после чего отказались от их услуг.

После этого комитет имущественных отношений обратился в суд. Первая инстанция встала на сторону комитета, однако апелляционный суд изменил решение в пользу института. После неудачи в судебном споре чиновники расторгли договор с вузом, утверждает ректор.

В КИО, в свою очередь, сообщили, что институт должен был заключить договоры с организациями, обслуживающими здание, но не сделал этого. Кроме того, по данным комитета, помещения использовались третьими лицами, в том числе в коммерческих целях, а в здании были выполнены незаконные перепланировки.

Матвей Николаев