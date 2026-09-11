Льготы, деньги, МСП

В ходе панельной сессии «Технологическое лидерство: синергия власти, бизнеса и цифровых решений» на мероприятии «Мой Бизнес Форум 2026» представители госсектора, финтеха и технологических кластеров обсудили вопросы комплексной системы развития промышленности и малых технологических компаний в Петербурге, а также меры их поддержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Мой Бизнес Форум 2026». Панельная сессия «Технологическое лидерство: синергия власти, бизнеса и цифровых решений»

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ «Мой Бизнес Форум 2026». Панельная сессия «Технологическое лидерство: синергия власти, бизнеса и цифровых решений»

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Регион-лидер

За 2025 год 63 петербургских предприятия привлекли 24,3 млрд рублей в рамках нацпроектов технологического лидерства по линии Министерства промышленности и торговли РФ. Северная столица вошла в тройку регионов-лидеров по объему привлечения федеральных средств, уступая место лишь Москве. Как отметил заместитель директора департамента региональной промышленной политики Минпромторга Владимир Мостовой, при этом 39 регионов никак не воспользовались этими возможностями.

«Мы видим большой потенциал с точки зрения расширения и географии, и фокусировки мер поддержки. Собственно, по прошлому году объем средств, который был направлен на те национальные проекты, о которых я сказал, составил почти 200 млрд рублей,— прокомментировал господин Мостовой.— У Санкт-Петербурга достаточно хороший результат по итогам прошлого года: 63 организации стали теми или иными получателями мер поддержки в рамках НПТЛ. В этих суммах кроются цифры не только госпрограммы Минпромторга — это и программы федерального и региональных фондов развития промышленности, это кластерная инвестиционная платформа, меры поддержки Агентства по технологическому развитию, целый ряд других мер поддержки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: директор по региональному развитию ИД «Коммерсантъ» Александр Щелканов, глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов и заместитель директора департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ Владимир Мостовой

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Слева направо: директор по региональному развитию ИД «Коммерсантъ» Александр Щелканов, глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов и заместитель директора департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ Владимир Мостовой

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В этом году Петербург сохраняет второе место среди российских регионов по привлечению мер господдержки: по данным Минпромторга, по итогам первого полугодия 29 организаций привлекли в рамках НПТЛ 62,3 млрд рублей. Большая часть этой суммы — 59,4 млрд рублей — было направлено на один проект в сфере автомобильной промышленности в рамках механизма «Кластерная инвестиционная платформа» (КИП).

При этом суммарный объем финансирования по линии Министерства в 2026 году увеличен до 234,8 млрд рублей. В первую очередь власти готовы поддерживать промышленное обеспечение транспортной мобильности, средства производства и автоматизации, БАС, новые материалы и химию.

Нейросети — бизнесу

«Технологический суверенитет — наша цель. А искусственный интеллект, нейросети и автоматизация — те самые инструменты, которые помогают бизнесу выходить на новый уровень»,— отметил в ходе пленарной сессии председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов. Он также рассказал о практике применения ИИ в госуправлении и взаимодействии с бизнес-сектором.

«Работа с бизнесом — это зачастую выдача тех или иных мер поддержки и субсидий. Соответственно, предварительную оценку подаваемых заявок мы начинаем с помощью искусственного интеллекта. Он оценивает их качество, помогает формировать и дорабатывать. Это выведет предприятия на новый уровень еще более легкой работы с мерами государственной поддержки в Санкт-Петербурге и с федеральными мерами поддержки»,— добавил господин Ситов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор по региональному развитию ИД «Коммерсантъ» Александр Щелканов (слева) и глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов (справа)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Директор по региональному развитию ИД «Коммерсантъ» Александр Щелканов (слева) и глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов (справа)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Смольный сейчас собирает проекты агентов ИИ, которые внедряются на промышленных предприятиях, и планирует создать реестр открытых и платных агентов для петербургских предпринимателей.

«В ближайшее время будет доступен набор тех или иных агентов искусственного интеллекта, преднастроенных, предобученных, чтобы малый и средний бизнес мог максимально просто пользоваться этими продуктами в своей деятельности, повышая эффективность, повышая качество продукта и где-то выходя на новый уровень»,— заключил господин Ситов.

Одним из партнеров города по внедрению ИИ в производства и те процессы, которые обладают чувствительными данными, является «Сбербанк». В качестве кейсов применения ИИ в связке с компаниями управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу Алексей Ушенин привел сотрудничество с музеем-заповедником «Петергоф».

«Это решение при помощи искусственного интеллекта, которое позволяет оценивать страховую стоимость выставочных экспонатов,— пояснил он.— Казалось бы, простое решение, но целая проблема для музеев при транспортировке определить правильную рыночную стоимость и застраховать предмет искусства».

Кроме того, он рассказал о сотрудничестве с аэропортом «Пулково»: компания пользуется HR-платформой со встроенными ИИ-моделями оценки рисков оттока персонала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий головным отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу Алексей Ушенин

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Управляющий головным отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу Алексей Ушенин

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Я не буду приводить все примеры, но мы покрываем все отрасли индустрии,— отметил господин Ушенин.— Конечно, есть приоритет на промышленность. И на базе крупных компаний у нас есть различные совместные интеграции. Мы видим развитие клиентского успеха, прежде всего, в цифровизации компаний, в оптимизации процессов, и разумеется, как вишенка на тортике,— внедрении искусственного интеллекта».

Говоря о топе проблем бизнес-сообщества в наши дни, Алексей Ушенин заявил, что на первый план выходит кадровый голод. Потом уже проблемы спроса, «дорогие деньги» и налоги. В ответ на кадровый дефицит банк в своей экосистеме запустил платформу, которая помогает с наймом готового сотрудника, который с помощью ИИ сможет выполнять определенный функционал.

«Если говорить о технологических компаниях, то здесь для них рынок достаточно широк. Спрос на самом деле огромный со стороны и отраслевых чемпионов на какие-то элементы, комплектующие, поэтому здесь не видим ограничений,— прокомментировал топ-менеджер.— Что касается "дорогих денег": понятно, что для нас стоимость денег определяет рынок, но есть достаточный объем мер государственной поддержки и со стороны федерального центра, и со стороны города. Здесь мы себя видим, прежде всего, как агента: у нас гораздо больше точек касания с бизнесом, мы можем и рассказать, и помочь получить эти меры поддержки».

Ставка на технологические долины

В этом году инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) «Невская дельта» в Пушкинском районе Петербурга начал принимать первых резидентов. «Это территория, на которой юридические лица, ИП могут осуществлять научно-технологическую деятельность. Если вы становитесь участником проекта, то вы можете получить определенные налоговые льготы»,— рассказал в ходе пленарной сессии руководитель проекта в «Невской дельте» Евгений Шевченко.— Здесь, наверное, важно отметить, что научно-технологическая деятельность, которую осуществляет компания, во-первых, должна являться основной, во-вторых, соответствовать направлениям научно-технологической деятельности центра, которые определены постановлением правительства о создании центра».

Среди направлений, которые подходят под требования технологической долины,— экология, новые материалы, приборостроение, цифровые платформы, энергетические, нефтегазовые технологии, робототехника, искусственный интеллект, транспортные системы.

«Вы можете стать резидентом, во-первых, если вы осуществляете научно-технологическую деятельность в качестве основной. Второе, если вы, естественно, нуждаетесь в льготах и преференциях, эту поддержку проект может предоставить. И третье, если годовая выручка у вашей организации менее миллиарда рублей. Да, сейчас идут разговоры о том, что этот порог выручки будет увеличен до четырех миллиардов. Очень высока вероятность, что в ближайшее время это произойдет, но пока на данный момент это миллиард»,— прокомментировал спикер.

В качестве мер поддержки для малых предприятий — резидентов гарантирована нулевая ставка НДС, нулевая ставка налога на прибыль и сниженные страховые взносы. Организация может получить эти льготы на срок до 10 лет, либо до достижения порога выручки, обозначенного в 1 млрд рублей.

Жанна Шмелева